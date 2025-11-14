Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/banki-2055048565.html
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты - РИА Новости, 14.11.2025
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты
Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:27:00+03:00
2025-11-14T17:27:00+03:00
россия
общество
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/47/1445564704_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_197023a4642aee091aff018d55462aa0.jpg
https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/47/1445564704_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5816681cebd21bf71dcf30c6e36208ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, центральный банк рф (цб рф), мошенники
Россия, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты

ЦБ России: банки обязаны отказать в выдаче карты, если клиент в базе мошенников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях, сообщил регулятор.
«

"С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа", - сообщил регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что запрет на заключение такого договора действует на период нахождения сведений о клиенте банка в базе данных регулятора.
"После исключения информации о клиенте из базы данных банк не вправе отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк при отсутствии других ограничений", - уточняет регулятор.
Мера помогает в борьбе с мошенниками и дропперами, которые получают новые карты для вывода и обналичивания похищенных денег, также сообщил регулятор.
Карта и телефон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Раскрыто, что делать при получении денег на карту от незнакомца
22 июля, 02:15
 
РоссияОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)мошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала