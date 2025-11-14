https://ria.ru/20251114/banki-2055048565.html
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты - РИА Новости, 14.11.2025
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты
Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:27:00+03:00
2025-11-14T17:27:00+03:00
2025-11-14T17:27:00+03:00
россия
общество
центральный банк рф (цб рф)
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/47/1445564704_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_197023a4642aee091aff018d55462aa0.jpg
https://ria.ru/20250722/perevod-2030514998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144556/47/1445564704_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5816681cebd21bf71dcf30c6e36208ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, центральный банк рф (цб рф), мошенники
Россия, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники
ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты
ЦБ России: банки обязаны отказать в выдаче карты, если клиент в базе мошенников
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банки в РФ с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях, сообщил регулятор.
«
"С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа", - сообщил регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
Отмечается, что запрет на заключение такого договора действует на период нахождения сведений о клиенте банка в базе данных регулятора.
"После исключения информации о клиенте из базы данных банк не вправе отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк при отсутствии других ограничений", - уточняет регулятор.
Мера помогает в борьбе с мошенниками и дропперами, которые получают новые карты для вывода и обналичивания похищенных денег, также сообщил регулятор.