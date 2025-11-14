Вэнс оценил состояние здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ему не придется вступать в должность президента, потому что лидер страны Дональд Трамп "очень здоров", а волноваться нужно было за бывшего руководителя Америки Джо Байдена.

Трамп очень здоров. Если бы я работал при Байдене , я бы волновался каждый день", – сказал он в интервью Fox News.

"Я стараюсь не думать об этом", - добавил Вэнс на вопрос о необходимости быть в постоянной готовности занять пост.

Он также отметил, что президент обладает сверхчеловеческой способностью читать людей.

Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, у Трампа крепкое здоровье, его жизненные показатели на высоком уровне.