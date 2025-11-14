https://ria.ru/20251114/bajden-2054909772.html
Вэнс оценил состояние здоровья Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ему не придется вступать в должность президента, потому что лидер страны Дональд Трамп "очень здоров", а волноваться РИА Новости, 14.11.2025
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ему не придется вступать в должность президента, потому что лидер страны Дональд Трамп "очень здоров", а волноваться нужно было за бывшего руководителя Америки Джо Байдена.
"Трамп
очень здоров. Если бы я работал при Байдене
, я бы волновался каждый день", – сказал он в интервью Fox News.
"Я стараюсь не думать об этом", - добавил Вэнс на вопрос о необходимости быть в постоянной готовности занять пост.
Он также отметил, что президент обладает сверхчеловеческой способностью читать людей.
Согласно данным терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, у Трампа крепкое здоровье, его жизненные показатели на высоком уровне.
При этом, известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
со ссылкой на собственные источники в Белом доме ранее утверждал, что в администрации США
якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.