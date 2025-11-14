Рейтинг@Mail.ru
09:15 14.11.2025
Оборот столичного пищепрома составил 708 млрд рублей за три квартала
Оборот столичного пищепрома составил 708 млрд рублей за три квартала
За первые девять месяцев текущего года оборот пищевой промышленности столицы составил 708 миллиардов рублей, рост к аналогичному периоду 2024 года составил 15%, РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:15:00+03:00
2025-11-14T09:15:00+03:00
2025
Оборот столичного пищепрома составил 708 млрд рублей за три квартала

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года оборот пищевой промышленности столицы составил 708 миллиардов рублей, рост к аналогичному периоду 2024 года составил 15%, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что компании, работающие в Москве, развивают бизнес, внедряют современные технологии и расширяют производственные мощности. С помощью этих тенденций они наращивают выпуск своих изделий в столице, а также поставляют продукцию в другие субъекты РФ.
"В январе – сентябре 2025 года оборот отрасли достиг 708 миллиардов рублей, на 15% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Около 22% из этого объема, или 157,7 миллиарда рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Более 14%, или 101,3 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 миллиарда рублей, – производители напитков", – сказала Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.
С января по сентябрь лидерами роста стали мукомольные заводы Москвы. За год они увеличили свой оборот на 49%, до 18 миллиардов рублей. Так, компании масложировой промышленности нарастили объем на 37% (до 1,4 миллиарда рублей), предприятия, занятые консервированием фруктов и овощей, – нарастили выпуск продукции на 33% (до 23,8 миллиарда рублей).
Объем оборота средних и крупных компаний составил примерно в 77% (542,3 миллиарда рублей). Рост их оборота составил 8%. Оборот малых компаний составил 165,4 миллиарда рублей, увеличившись на 23%. За год размер выручки вырос на 46%.
Производство пищевой продукции – одно из главных направлений промышленности Москвы. Доля этой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составляет 12,5%. Москва обеспечивает 6,6% оборота пищевой промышленности страны.
Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года оборот столичных компаний, которые производят химпродукцию, составил 201,3 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, увеличившись на 36,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
