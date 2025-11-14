Оборот столичного пищепрома составил 708 млрд рублей за три квартала

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года оборот пищевой промышленности столицы составил 708 миллиардов рублей, рост к аналогичному периоду 2024 года составил 15%, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что компании, работающие в Москве, развивают бизнес, внедряют современные технологии и расширяют производственные мощности. С помощью этих тенденций они наращивают выпуск своих изделий в столице, а также поставляют продукцию в другие субъекты РФ.

"В январе – сентябре 2025 года оборот отрасли достиг 708 миллиардов рублей, на 15% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Около 22% из этого объема, или 157,7 миллиарда рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Более 14%, или 101,3 миллиарда рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 миллиарда рублей, – производители напитков", – сказала Багреева, слова которой привели в пресс-службе департамента.

С января по сентябрь лидерами роста стали мукомольные заводы Москвы. За год они увеличили свой оборот на 49%, до 18 миллиардов рублей. Так, компании масложировой промышленности нарастили объем на 37% (до 1,4 миллиарда рублей), предприятия, занятые консервированием фруктов и овощей, – нарастили выпуск продукции на 33% (до 23,8 миллиарда рублей).

Объем оборота средних и крупных компаний составил примерно в 77% (542,3 миллиарда рублей). Рост их оборота составил 8%. Оборот малых компаний составил 165,4 миллиарда рублей, увеличившись на 23%. За год размер выручки вырос на 46%.

Производство пищевой продукции – одно из главных направлений промышленности Москвы. Доля этой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора составляет 12,5%. Москва обеспечивает 6,6% оборота пищевой промышленности страны.