Рейтинг@Mail.ru
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 14.11.2025 (обновлено: 18:22 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/avtomobil-2055059851.html
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль - РИА Новости, 14.11.2025
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:18:00+03:00
2025-11-14T18:22:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055061816_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_5e6199fb38ed61c5b90e818f5fdf3716.jpg
https://ria.ru/20250401/padenie-2008670927.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055061816_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec7630bb1d0ca0f13242d00b39a94d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль

Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет

© АГН "Москва" / Денис ВоронинАвтомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве. Кадр видео из соцсетей
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Транспортное средство упало с многоэтажной парковки в Москве. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
В МВД отметили, что на месте находятся сотрудники ГАИ.
В правоохранительных органах также уточнили РИА Новости, что, предварительно, водитель транспортного средства перепутал педали.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что транспортное средство выпало со второго этажа 5-этажного паркинга.
Руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Гнесинки
1 апреля, 15:13
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала