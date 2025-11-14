https://ria.ru/20251114/avtomobil-2055059851.html
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль - РИА Новости, 14.11.2025
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:18:00+03:00
2025-11-14T18:18:00+03:00
2025-11-14T18:22:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055061816_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_5e6199fb38ed61c5b90e818f5fdf3716.jpg
https://ria.ru/20250401/padenie-2008670927.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055061816_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec7630bb1d0ca0f13242d00b39a94d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Транспортное средство упало с многоэтажной парковки в Москве
. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
В МВД отметили, что на месте находятся сотрудники ГАИ
.
В правоохранительных органах также уточнили РИА Новости, что, предварительно, водитель транспортного средства перепутал педали.
В экстренных службах РИА Новости сообщили, что транспортное средство выпало со второго этажа 5-этажного паркинга.