C многоуровневой парковки в Москве упал автомобиль

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве, пострадавших нет, на месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.