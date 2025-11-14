Поджегший кинозал в Москве, рассказал, зачем пошел на преступление

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Подросток, поджегший кинозал в ТЦ "Авиапарк", рассказал, что совершил преступление по указанию выдававшего себя за правоохранителя, сообщает прокуратура Москвы.

"Он показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним", - говорится в сообщении.