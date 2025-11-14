https://ria.ru/20251114/ataka-2054906909.html
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку на энергообъекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 14.11.2025
Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергообъекты Волгоградской области