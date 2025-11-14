Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 14.11.2025 (обновлено: 07:34 14.11.2025)
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку на энергообъекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
беспилотники
безопасность
волгоградская область
волгоградская область, андрей бочаров, беспилотники, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Беспилотники, Безопасность
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергообъекты Волгоградской области

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Волгоградской области отразили атаку на энергообъекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет", — говорится в Telegram-канале администрации со ссылкой на главу региона.
Подчеркивается, что никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировали.
