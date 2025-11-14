В Армении заявили, что не выдадут России бизнесмена Татуляна

ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Разыскиваемый в России предприниматель Рубен Татулян не будет экстрадирован из Армении в РФ, сообщили в пятницу в армянской генпрокуратуре.
В ведомстве заявили специализирующемуся в правовой информации онлайн-ресурсу pastinfo.am, что сотрудники полиции Армении 7 ноября обнаружили Рубена Татуляна, разыскиваемого компетентными органами Российской Федерации.
«
"Он не был взят под стражу. Татулян не может быть выдан какой-либо стране, так как является гражданином Республики Армения", - цитирует издание заявление генпрокуратуры.
В конце октября Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства имущества беглого сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. В апреле Адлерский районный суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Татуляну и его родным: 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 3,9 миллиарда рублей.
Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, впоследствии – переобъявлен в розыск. "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.