В Армении заявили, что не выдадут России бизнесмена Татуляна

ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Разыскиваемый в России предприниматель Рубен Татулян не будет экстрадирован из Армении в РФ, сообщили в пятницу в армянской генпрокуратуре.

"Он не был взят под стражу. Татулян не может быть выдан какой-либо стране, так как является гражданином Республики Армения", - цитирует издание заявление генпрокуратуры.

Рубен Татулян был объявлен в розыск в ноябре 2023 года, впоследствии – переобъявлен в розыск. "Известия" писали об обысках у бизнесмена по делу о многомиллиардных хищениях, связанных с земельными вопросами, а также что его подозревали в мошенничестве из-за строительства торговых центров и жилищных комплексов.