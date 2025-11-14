Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути

В пятницу прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу. Фигурант и два его сообщника незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества - металлической ртути, которую продали за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье "Незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой" поставлены в прокуратуре на контроль.