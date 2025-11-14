https://ria.ru/20251114/arest-2054900599.html
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян арестован по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу. Фигурант и два его сообщника незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества - металлической ртути, которую продали за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье "Незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой" поставлены в прокуратуре на контроль.
"Депутат Оганесян заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, фигурант дела о сбыте ртути арестован на два месяца.
"Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал меру пресечения в виде заключение под стражу сроком до 12 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Оганесян состоит во фракции КПРФ, является заместителем председателя комитета заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.