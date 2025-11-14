Рейтинг@Mail.ru
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 14.11.2025 (обновлено: 05:48 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/arest-2054900599.html
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути - РИА Новости, 14.11.2025
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути
Депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян арестован по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:05:00+03:00
2025-11-14T05:48:00+03:00
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20191112/1560829552.html
https://ria.ru/20250318/primore-2005616435.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Приморского депутата арестовали по делу о незаконном сбыте ртути

Депутата Оганесяна арестовали по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморья Артавазд Оганесян арестован по делу о незаконном сбыте 50 килограммов ртути, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу прокуратура сообщила, что обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 миллионов рублей заключен под стражу. Фигурант и два его сообщника незаконно приобрели с целью сбыта 50 килограммов ядовитого вещества - металлической ртути, которую продали за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье "Незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой" поставлены в прокуратуре на контроль.
Ртуть - РИА Новости, 1920, 12.11.2019
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
12 ноября 2019, 04:14
"Депутат Оганесян заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, фигурант дела о сбыте ртути арестован на два месяца.
"Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал меру пресечения в виде заключение под стражу сроком до 12 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Дело расследует СК.
Оганесян состоит во фракции КПРФ, является заместителем председателя комитета заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Приморье депутата заподозрили в мошенничестве при вывозе мусора
18 марта, 03:18
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала