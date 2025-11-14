Рейтинг@Mail.ru
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 14.11.2025
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников - РИА Новости, 14.11.2025
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников
В спецназе "Ахмат" планируют создать отдельный взвод наземных беспилотных систем, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид". РИА Новости, 14.11.2025
луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников

В спецназе "Ахмат" планируют создать отдельный взвод наземных беспилотных систем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
КУРСК, 14 ноя - РИА Новости. В спецназе "Ахмат" планируют создать отдельный взвод наземных беспилотных систем, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
"У нас есть лаборатория наземных платформ и дронов, которые разрабатывают для определённых различных задач как дроны-камикадзе наземные, так и наземные платформы управления пулемётами, комплексами ПТРК, минирования, курьерами и даже связистов", - рассказал "Аид".
"Аид" представил роботов-минеров, которые активно использовались при взятии мелового завода в Белогоровке в ЛНР, а также сейчас используются на участке фронта в ДНР.
"Первое применение у нас было на меловом заводе в Белогоровке, там они себя очень хорошо зарекомендовали, но на очень короткие дистанции…Сейчас мы шагнули далеко вперед и в будущем уже будем внедрять в подразделение как отдельный взвод наземных беспилотных систем с разными возможностями, от минирования до уничтожения управляемыми ракетами", - рассказал "Аид".
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
