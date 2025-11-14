Рейтинг@Mail.ru
Задержанный ФСБ агент Украины рассказал о подготовке убийства - РИА Новости, 14.11.2025
14.11.2025
Задержанный ФСБ агент Украины рассказал о подготовке убийства
Задержанный за подготовку убийства одного из высших должностных лиц РФ агент Киева предполагал, что принёс взрывное устройство на кладбище, следует из видео ФСБ РИА Новости, 14.11.2025
2025
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
Задержанный ФСБ агент Украины рассказал о подготовке убийства

Задержанный ФСБ агент Киева полагал, что принес на кладбище взрывное устройство

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Задержанный за подготовку убийства одного из высших должностных лиц РФ агент Киева предполагал, что принёс взрывное устройство на кладбище, следует из видео ФСБ России.
ФСБ России ранее сообщила, что предотвратила планировавшееся спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ на Троекуровском кладбище в Москве. Для совершения покушения агентам Киева было поручено принести на кладбище замаскированное под вазу с цветами взрывное устройство. По информации ФСБ, в вазе находилась камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
"Я повернул и увидел, что там что-то мигает. Этот (агент спецслужбы Украины - ред.) человек пришел минут через десять где-то и начал ковыряться там в вазе. Попросил меня помочь, посветить, а так как уже стемнело, я начал светить и увидел там провода. Думал, ну, камера. Предположил, что это взрывное устройство", - сказал задержанный.
Для подготовки предотвращенного убийства на Троекуровском кладбище в Москве государственного деятеля РФ спецслужбы Украины завербовали четырех человек, в том числе мигранта из Центральной Азии, сообщила ФСБ России.
