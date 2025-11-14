Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
10:57 14.11.2025
Выездная администрация в подмосковных Химках приняла 47 обращений
Выездная администрация в подмосковных Химках приняла 47 обращений - РИА Новости, 14.11.2025
Выездная администрация в подмосковных Химках приняла 47 обращений
Выездную администрацию провели в школе "Наследие" в подмосковных Химках, где глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла 47... РИА Новости, 14.11.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Выездная администрация в подмосковных Химках приняла 47 обращений

Глава Химок Елена Землякова приняла 47 обращений на выездной администрации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выездную администрацию провели в школе "Наследие" в подмосковных Химках, где глава города Елена Землякова вместе с профильными специалистами приняла 47 обращений химчан, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Житель квартала Старбеево Михаил Башилов обратился по двум вопросам: кронирование деревьев на улице Ленина и благоустройство пешеходного моста, который ведет к каналу имени Москвы.
"Дала необходимые поручения профильному заместителю. Сотрудники МБУ "ОГХ" уже сегодня выполнили работы по кронированию деревьев и провели локальный ремонт пешеходного моста. Также проведем переговоры с ФГУП "Канал имени Москвы" о необходимости обустройства лестницы, ведущей к каналу", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Системный подход к проведению выездных администраций позволяет эффективно реагировать на запросы жителей и повышать качество жизни во всем округе. Представители администрации и сотрудники управляющих компаний еженедельно принимают граждан в разных районах городского округа. С начала года в Химках провели уже 42 выездные администрации.
Следующая — пройдет 19 ноября.
