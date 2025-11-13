https://ria.ru/20251113/zhivotnye-2054722033.html
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье
У владельцев домашних животных появилась возможность регистрировать питомцев без визита в государственную ветеринарную клинику через регпортал Подмосковья,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:45:00+03:00
2025-11-13T12:45:00+03:00
2025-11-13T12:45:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
"граждане"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991468137_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_06924ecf7d2b64a96a9089a2dc775ae6.jpg
https://ria.ru/20251113/ii-2054691584.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991468137_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_27db758fb82c9294ff3bcdbaf79dc7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), "граждане"
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), "Граждане"
Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье
Домашних животных теперь можно зарегистрировать через регпортал Подмосковья
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У владельцев домашних животных появилась возможность регистрировать питомцев без визита в государственную ветеринарную клинику через регпортал Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале госуслуг обновили цифровой сервис для владельцев домашних животных и сделали процесс регистрации питомцев еще удобнее. Теперь для этого жителям не нужно посещать ветклинику — все переведено в цифровой формат. Сотрудник ветеринарного учреждения сверяет данные и проводит регистрацию самостоятельно. После этого владелец получит выписку из реестра домашних животных и присвоенный регистрационный номер в личном кабинете", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, сервис "Регистрация домашних животных" доступен на регпортале в разделе "Гражданам" — "Прочее" — "Питомцы". Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, в электронной форме указать свои данные и информацию о животном. Далее необходимо прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт. Для регистрации собаки есть еще одно обязательное условие — наличие у животного чипа.
Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.