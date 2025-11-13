Регистрацию домашних животных перевели в цифровой формат в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. У владельцев домашних животных появилась возможность регистрировать питомцев без визита в государственную ветеринарную клинику через регпортал Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"На региональном портале госуслуг обновили цифровой сервис для владельцев домашних животных и сделали процесс регистрации питомцев еще удобнее. Теперь для этого жителям не нужно посещать ветклинику — все переведено в цифровой формат. Сотрудник ветеринарного учреждения сверяет данные и проводит регистрацию самостоятельно. После этого владелец получит выписку из реестра домашних животных и присвоенный регистрационный номер в личном кабинете", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Так, сервис "Регистрация домашних животных" доступен на регпортале в разделе "Гражданам" — "Прочее" — "Питомцы". Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, в электронной форме указать свои данные и информацию о животном. Далее необходимо прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт. Для регистрации собаки есть еще одно обязательное условие — наличие у животного чипа.