Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года

"Ей назначено 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При назначении наказания суд учел, что ранее подсудимая не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, имеет постоянное место жительства и работы", – говорится в сообщении.

"Семья... неполная, ранее состояла на учете в ОВД. Погибших детей воспитывала мать, которая до рождения сына и дочери и сама состояла на учете в службе ПДН за самовольные уходы из дома. При осмотре места происшествия тело одного малыша нашли в коридоре, а второго – на двухъярусной кровати. Трехлетняя девочка была без признаков жизни, а четырехлетний мальчик еще дышал. "Скорая" пыталась его спасти, но, к большому сожалению, предпринятые меры положительного результата не дали", – рассказал журналистам Горелых.