Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года
13.11.2025
10:58 13.11.2025
Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года
Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года - РИА Новости, 13.11.2025
Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года
Асбестовский городской суд приговорил местную жительницу, чьи дети подожгли квартиру и погибли, к 2,5 годам колонии-поселения, сообщила объединенная... РИА Новости, 13.11.2025
Женщину из Асбеста, чьи дети подожгли квартиру, осудили на два года

Жительница Асбеста получила 2,5 года колонии за гибель детей при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Асбестовский городской суд приговорил местную жительницу, чьи дети подожгли квартиру и погибли, к 2,5 годам колонии-поселения, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По данным инстанции, утром 28 июля женщина оставила без присмотра своих детей, четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь, в квартире дома по улице Московской в Асбесте. Дети нашли газовую зажигалку и воспользовались ей, возник пожар. Покинуть квартиру они не смогли и задохнулись от дыма. Впоследствии против матери было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Ей назначено 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При назначении наказания суд учел, что ранее подсудимая не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, имеет постоянное место жительства и работы", – говорится в сообщении.
Как уточняет региональная прокуратура, во время отсутствия матери, дети, найдя газовую зажигалку, подожгли детскую кровать, а затем огонь с едким дымом разошлись по всему жилищу. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти детей стало острое отравление окисью углерода с развитием острой дыхательной недостаточности, информировала пресс-служба областного управления СК РФ.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, квартира, где случился пожар, имеет две комнаты, она расположена на первом этаже пятиэтажки, чтобы проникнуть внутрь жилища, спасателям пришлось разбить окно.
"Семья... неполная, ранее состояла на учете в ОВД. Погибших детей воспитывала мать, которая до рождения сына и дочери и сама состояла на учете в службе ПДН за самовольные уходы из дома. При осмотре места происшествия тело одного малыша нашли в коридоре, а второго – на двухъярусной кровати. Трехлетняя девочка была без признаков жизни, а четырехлетний мальчик еще дышал. "Скорая" пыталась его спасти, но, к большому сожалению, предпринятые меры положительного результата не дали", – рассказал журналистам Горелых.
