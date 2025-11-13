В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья

МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. В ближайшие 10 лет в Мурманской области планируется построить около миллиона квадратных метров жилья, сейчас в высокой степени готовности находятся девять проектов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Сейчас в высокой степени готовности к реализации еще девять проектов, в том числе в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Ковдоре, Полярных Зорях. Также прорабатываем возможность строительства в Североморске, Апатитах, Кандалакше, Оленегорске. В ближайшие 10 лет планируем построить в регионе миллион квадратных метров жилья", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, эту тему сегодня обсудили на совещании с региональным минстроем и главами муниципалитетов. В рамках нацпроекта уже выполнен план по вводу жилья более чем на 170%. Сейчас в регионе возводится 20 многоквартирных домов. Уже сдано в эксплуатацию 93 тысячи квадратных метров. По сравнению с предыдущими периодами, объемы ввода жилья в целом выросли в три раза, а строительство индивидуального жилья – в пять раз, отметил глава региона на совещании.