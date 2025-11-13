https://ria.ru/20251113/zhile-2054861333.html
В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. В ближайшие 10 лет в Мурманской области планируется построить около миллиона квадратных метров жилья, сейчас в высокой степени готовности находятся девять проектов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Сейчас в высокой степени готовности к реализации еще девять проектов, в том числе в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Ковдоре, Полярных Зорях. Также прорабатываем возможность строительства в Североморске, Апатитах, Кандалакше, Оленегорске. В ближайшие 10 лет планируем построить в регионе миллион квадратных метров жилья", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, эту тему сегодня обсудили на совещании с региональным минстроем и главами муниципалитетов. В рамках нацпроекта уже выполнен план по вводу жилья более чем на 170%. Сейчас в регионе возводится 20 многоквартирных домов. Уже сдано в эксплуатацию 93 тысячи квадратных метров. По сравнению с предыдущими периодами, объемы ввода жилья в целом выросли в три раза, а строительство индивидуального жилья – в пять раз, отметил глава региона на совещании.
"Все это благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина и принятым решениям по Арктической и Семейной ипотеке, а также слаженной работе по предоставлению земельных участков и принятию решений по инфраструктурному обеспечению. Благодаря этому мы видим значительный прогресс", - подчеркнул Чибис, отметив, что и темп строительства очень высокий.