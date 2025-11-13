На Западе сообщили, что ждет Зеленского из-за нового скандала

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине может привести к масштабному политическому кризису в стране, пишет британский журнал The Times.
"<…> скандал стал бомбой замедленного действия для главы киевского режима <…> обвинения могут спровоцировать на Украине неконтролируемый политический кризис", — сообщает издание со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что последние события вызвали волну гнева среди граждан и грозят ослабить поддержку Киева со стороны западных доноров, выделивших крупные суммы на поддержание украинской энергосистемы.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.