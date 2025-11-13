Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала - РИА Новости, 13.11.2025
07:12 13.11.2025 (обновлено: 07:14 13.11.2025)
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала - РИА Новости, 13.11.2025
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала
Чтобы оправдать Владимира Зеленского в деле о коррупции, западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять главу киевского... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:12:00+03:00
2025-11-13T07:14:00+03:00
украина
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
вооруженные силы украины
золтан кошкович
герман галущенко
украина
киев
украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины, золтан кошкович, герман галущенко
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины, Золтан Кошкович, Герман Галущенко
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала

Кошкович: для оправдания Зеленского СМИ нужно писать, что он выше коррупции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Чтобы оправдать Владимира Зеленского в деле о коррупции, западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять главу киевского режима подозрениями, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". <…> Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо", — иронизирует эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют "кошельком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныЗолтан КошковичГерман Галущенко
 
 
