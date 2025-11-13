На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Чтобы оправдать Владимира Зеленского в деле о коррупции, западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять главу киевского режима подозрениями, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Так что, уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". <…> Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо", — иронизирует эксперт.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют "кошельком" Зеленского. По словам Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.