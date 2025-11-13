Рейтинг@Mail.ru
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно произошло с Зеленским
06:10 13.11.2025 (обновлено: 10:13 13.11.2025)
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно произошло с Зеленским
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Дело о коррупции в кругу приближенных Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на самого главу киевского режима, утверждается в публикации немецкого издания Junge Welt.
"Все дело не в (бизнесмене, совладельце студии "Квартал-95". — Прим ред.) Тимуре Миндиче. Речь идет о Зеленском, чьим "казначеем" принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны. Во всяком случае, в понедельник украинский президент потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил свое ночное видео о стойкости украинцев", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
Вместе с тем авторы материала развенчивают миф о непредвзятости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые ведут дело об "откатах" и других нелегальных финансовых схемах в правительственных органах страны.
"Украинские охотники за коррупцией "независимы" — нет, это не так. Они могут быть независимы от украинской государственной власти, но отнюдь не независимы от ее западных финансистов, которые вырвали создание и содержание этих институтов у украинской стороны. Летом ЕС пригрозил прекратить финансовую поддержку Киева, если Зеленский будет упорствовать в подчинении двух ведомств своей администрации", — утверждается в публикации.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. По словам Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзГерман ГалущенкоВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
