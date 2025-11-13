Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
05:45 13.11.2025 (обновлено: 09:17 13.11.2025)
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
Репрессивная политика киевского режима делает положение Зеленского шатким, а на смену ему, вероятнее всего, придут крайне правые нацистские формирования, заявил РИА Новости, 13.11.2025
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому

Экс-капитан ВС США Хо: на смену Зеленскому придут нацистские формирования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Репрессивная политика киевского режима делает положение Зеленского шатким, а на смену ему, вероятнее всего, придут крайне правые нацистские формирования, заявил бывший капитан ВС США и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Не только в политике, но это в средствах массовой информации, в академических кругах, профсоюзах, все было подавлено. <…> Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придет к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена войной, которая обанкротилась", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
12 ноября, 01:58
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования.
При этом срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года, а власти настаивают, что Зеленский остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью
25 августа, 11:57
 
В мире Украина Вооруженные силы США Государственный департамент США
 
 
