Главным событием двух последних дней в информационном пространстве Незалежной стало опубликование Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) материалов уголовного дела в отношении целого ряда украинских политических деятелей и людей из личной команды Зеленского. Изначально бытовало мнение, что "слив" тысячи часов аудиозаписей разговоров и прочих материалов был специально приурочен к провалу на фронте и потере Красноармейска (Покровска), но тема стала настолько стремительно раскручиваться, что перепрыгнула на страницы российской и западной прессы.

Пересказывать за украинскими СМИ все текущие подробности смысла нет, тем более что этот ком продолжает катиться, подминая все новых участников и наматывая суммы, — сюжет явно не исчерпан. Гораздо интереснее поговорить про предпосылки, кастинг кандидатов и геополитические интриги, куда вовлечены силы куда как крупнее украинских воришек.

Основная канва обвинения такова. Некая группа лиц, облеченная должностями и имеющая доступ в самые высокие коридоры власти, выстроила разветвленную схему по выводу и отмыванию денег, которые поступали в первую очередь из подразделений Министерства энергетики Украины. Данные граждане оседлали финансовые потоки, поступавшие из Европейского союза в качестве целевых траншей на восстановление местной энергосистемы, а также на строительство защитных сооружений вокруг машинных залов ТЭС и ТЭЦ, трансформаторных подстанций и пунктов диспетчеризации. Как утверждают следователи НАБУ, от каждой сделки преступное сообщество получало откат в размере 10-15%, а поскольку Брюссель и сотоварищи денег для Киева не жалели, то и суммы получались чрезвычайно солидные. К примеру, опубликован эпизод телефонного разговора, где фигурант расследования жалуется, как ему было тяжело нести в пакетах 1,6 миллиона долларов наличкой.

Воровали лихо, с размахом, а украинское общество недоумевало, почему российские ракеты и дроны беспрепятственно бьют по электростанциям.

Если говорить персонально, то в расследовании НАБУ фигурируют доверенные лица Зеленского — бизнесмены Тимур Миндич, а также братья Цукерман, — но в нашем разговоре они неинтересны, так как исполняли роль моста между кормовой финансовой базой и центром принятия решений на Банковой. А вот такие люди, как бывший министр энергетики Герман Галущенко, его советник Виктор Миронюк и исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, куда как занятнее.

Начать, как ни странно, надо с компании "Нафтогаз Украины". К 2019 году рыскавшие по Украине в поисках прибыли американские эмиссары пришли к неутешительному выводу. Платежеспособность Киева околонулевая, и последними ценными активами остались земля, недра и действующая энергетическая инфраструктура, причем живые деньги приносила именно последняя. Вашингтон приказал провести так называемый анбандлинг "Нафтогаза", разделив его на компанию по закупке газа и компанию по его транспортировке (ОУГТС). Были образованы наблюдательные комитеты, куда в большинстве вошли иностранцы. Таким образом, под управление был взят транзит российского газа в Европу, внутреннее распределение для украинских потребителей и все финансовые операции.

Тут стоит сделать шаг назад и напомнить, что в 2015 году по прямому требованию все того же Вашингтона было образовано уже упомянутое НАБУ. Официально мотивировочная часть звучала как необходимость искоренения легендарной украинской коррупции, но фактически это был орган мониторинга финансовой системы Украины и освоения западных денег. Проще говоря, чтобы Порошенко, а затем Зеленский воровали в рамках разумного. НАБУ — это изначально американский датчик на теле Украины, и данный факт надо держать в памяти.

В 2019 году к власти приходит Зеленский — креатура Лондона, и он практически сразу начинает неявно противодействовать американскому контролю. Британию это целиком устраивает в рамках ослабления американцев на Украине и перехвата управления на местах. В качестве противовеса НАБУ и САП создается полностью подконтрольное Банковой Государственное бюро расследований (ГБР). Именно они вместе с СБУ уже в 2025-м будут по прямому приказу Зеленского мочить НАБУ, противодействуя попыткам вскрыть глубокоэшелонированную систему распилов и откатов.

В 2021 году министром энергетики Украины — фактически последней отрасли, где крутились живые и немалые деньги, — назначается Герман Галущенко. Это решение сразу же вызывает вопросы, так как Галущенко по образованию юрист, всю жизнь трудился на этой ниве и с трудом отличает уголь от гуталина. Общественность тогда успокоили: мол, мы теперь Европа, а здесь необязательно иметь профильный опыт, главное быть эффективным менеджером.

Подковерное противостояние Вашингтона и Лондона продолжалось до начала СВО.

В 2022 году на Украину хлынул водопад денег по каналам различной степени прозрачности. Администрация Байдена вкладывалась в конфликт, ожидая щедрой благодарности. Но по мере продвижения фронта на запад и разрушения ключевой инфраструктуры источников получения прибыли оставалось все меньше, Украина стремительно нищала, госдолг рос как на дрожжах, а транзит российского газа даже близко не покрывал траты на сохранение Зеленского у руля. Последней украинской кубышкой, доверху набитой деньгами, оставался на тот момент еще государственный "Энергоатом". Годовой доход от производства и продажи атомного электричества превышал 200 миллиардов гривен, или 4,7 миллиарда долларов. Для Украины невероятно жирный кусок.

И тогда из Вашингтона поступило распоряжение приватизировать "Энергоатом". Киев юлил почти год, но в конце концов — под угрозой прекращения военной помощи — сдался. Единственная выторгованная уступка состояла в том, что государство Украина останется единственным держателем акций "Энергоатома". Ну а дальше по отработанной схеме "Нафтогаза": наблюдательный совет с иностранцами в составе, полный доступ к деньгам на счетах компании и контроль торговли электроэнергией, в том числе на экспорт.

Штаты и Европа вроде достигли точки равновесия, но схема сломалась после избрания Дональда Трампа. Он сразу обозначил доминирующую роль в отношениях со Старым Светом и стал активно выдавливать европейских и британских эмиссаров. Одним из результатов этого процесса стало заключение так называемой минеральной сделки, по которой Соединенные Штаты получили полный контроль над украинскими недрами. Лондон в противовес заключил с Киевом соглашение о столетнем сотрудничестве.

Трамп (еще до инаугурации) обещал завершить украинский конфликт в самые сжатые сроки, но, вступив в должность, столкнулся с реальностью, в которой Зеленский оказался плохо управляем. И Вашингтон пошел по проверенному пути: повысить сговорчивость просроченного украинского лидера решили через давление на его активы в западных странах и перекрытие каналов обогащения.