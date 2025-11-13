СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон испугался встречи с местным населением, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.
"В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом", - сказал Брыков.
По его словам, режим Зеленского является абсолютно антинародным, преступным и враждебным не только по отношению к населению правобережной части Херсонской области, но и всему украинскому народу.
"Херсон - это абсолютно чуждый для нацистской Украины город и местное население это демонстрирует", - подчеркнул Брыков.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
