Рейтинг@Mail.ru
Зеленский испугался встречи с жителями Херсона - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zelenskij-2054877043.html
Зеленский испугался встречи с жителями Херсона
Зеленский испугался встречи с жителями Херсона - РИА Новости, 13.11.2025
Зеленский испугался встречи с жителями Херсона
Владимир Зеленский во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон испугался встречи с местным населением, заявил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T23:47:00+03:00
2025-11-13T23:47:00+03:00
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
https://ria.ru/20251112/senator-2054354861.html
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040350750.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский испугался встречи с жителями Херсона

Брыков: Зеленский испугался встречи с местным населением в Херсоне

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон испугался встречи с местным населением, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.
Ранее Зеленский сообщил, что посетил во вторник Херсон, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.
Владимир Зеленский на фоне колоннады с надписью Херсон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российский сенатор оценил визит Зеленского в Херсон
12 ноября, 00:00
"В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом", - сказал Брыков.
По его словам, режим Зеленского является абсолютно антинародным, преступным и враждебным не только по отношению к населению правобережной части Херсонской области, но и всему украинскому народу.
"Херсон - это абсолютно чуждый для нацистской Украины город и местное население это демонстрирует", - подчеркнул Брыков.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо
8 сентября, 08:21
 
В миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала