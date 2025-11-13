Рейтинг@Mail.ru
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*
10:33 13.11.2025 (обновлено: 10:52 13.11.2025)
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*
Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц и запретила ему въезд
в мире
литва
россия
общество
в мире, литва, россия, общество
В мире, Литва, Россия, Общество
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*

Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Алишер Моргенштерн*
Рэпер Алишер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэпер Алишер Моргенштерн*. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц и запретила ему въезд, приводит LRT слова представителя департамента миграции страны Рокаса Пукинскаса.
"Запрет на въезд Алишера Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение десяти лет", — заявил он.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Моргенштерн* закрыл бизнес в России
1 октября, 11:28
Пукинскас отметил, что такое решение приняли на основании запроса Министерства иностранных дел Литвы и дополнительной информации, свидетельствующей о том, что пребываение музыканта в стране несет угрозу национальной безопасности.
В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что обратился в МИД Литвы с просьбой оценить возможность запретить въезд в страну Моргенштерну* в преддверии его концерта в Вильнюсе, который запланирован на конец года.
Моргенштерна* включили в реестр иноагентов весной 2022 года. После этого московские суды дважды штрафовали рэпера за отсутствие маркировки в постах, оба раза — на 40 тысяч рублей. Согласно законодательству, два протокола по этой статье в течение года является основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло.
* Признан в России иноагентом.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
27 января, 11:50
 
В миреЛитваРоссияОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
