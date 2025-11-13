https://ria.ru/20251113/zapret-2054680337.html
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну* - РИА Новости, 13.11.2025
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц и запретила ему въезд, приводит LRT слова представителя департамента миграции страны Рокаса Пукинскаса.
"Запрет на въезд Алишера Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение десяти лет", — заявил он.
Пукинскас отметил, что такое решение приняли на основании запроса Министерства иностранных дел Литвы и дополнительной информации, свидетельствующей о том, что пребываение музыканта в стране несет угрозу национальной безопасности.
В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что обратился в МИД Литвы с просьбой оценить возможность запретить въезд в страну Моргенштерну* в преддверии его концерта в Вильнюсе, который запланирован на конец года.
Моргенштерна* включили в реестр иноагентов весной 2022 года. После этого московские суды дважды штрафовали рэпера за отсутствие маркировки в постах, оба раза — на 40 тысяч рублей. Согласно законодательству, два протокола по этой статье в течение года является основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло.
* Признан в России иноагентом.