Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Литва включила рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц и запретила ему въезд, приводит LRT слова представителя департамента миграции страны Рокаса Пукинскаса.

"Запрет на въезд Алишера Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение десяти лет", — заявил он.

Пукинскас отметил, что такое решение приняли на основании запроса Министерства иностранных дел Литвы и дополнительной информации, свидетельствующей о том, что пребываение музыканта в стране несет угрозу национальной безопасности.

В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что обратился в МИД Литвы с просьбой оценить возможность запретить въезд в страну Моргенштерну* в преддверии его концерта в Вильнюсе, который запланирован на конец года.

Моргенштерна* включили в реестр иноагентов весной 2022 года. После этого московские суды дважды штрафовали рэпера за отсутствие маркировки в постах, оба раза — на 40 тысяч рублей. Согласно законодательству, два протокола по этой статье в течение года является основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло.