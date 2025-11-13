https://ria.ru/20251113/zapad-2054808579.html
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП - РИА Новости, 13.11.2025
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП
Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
экономика
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ
после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок.
По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях".
"Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства.
Катырин
заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он.
При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться".
"Бизнес будет двигаться, несомненно, будет развиваться. Да, сейчас какой-то период охлаждения, в том числе и экономики. Ставка пока еще достаточно высокая. Но все это преодолимо. Будем работать, будем двигаться вперед", — заключил он.