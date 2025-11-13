Рейтинг@Mail.ru
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП - РИА Новости, 13.11.2025
16:39 13.11.2025
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП
Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил...
россия
2025
экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ
Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП

Глава ТПП Катырин: санкции Запада не помешают российскому бизнесу развиваться

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ, сразу после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок.
По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях".
"Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства.
Катырин заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он.
При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться".
"Бизнес будет двигаться, несомненно, будет развиваться. Да, сейчас какой-то период охлаждения, в том числе и экономики. Ставка пока еще достаточно высокая. Но все это преодолимо. Будем работать, будем двигаться вперед", — заключил он.
