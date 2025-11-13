Западные санкции не помешают российскому бизнесу, заявили в ТПП

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запад еще долго не снимет свои многочисленные санкции против России, но отечественному бизнесу они уже никак не помешают развиваться, двигаться вперед, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Думаю, у нас простых времен вообще не было. Просто каждое из них сложное по-своему", — сказал он в кулуарах IХ съезда ТПП РФ , сразу после своего переизбрания на пост главы палаты на очередной пятилетний срок.

По его словам, "российские компании сохранили способность к развитию и в новых условиях".

"Я вижу, что бизнес российский будет двигаться, будет развиваться, как внутри страны, так и на внешних рынках. Конечно, нам будет непросто", — добавил собеседник агентства.

Катырин заметил, что санкции сохранятся надолго. "В ближайшее время, даже в те же пять лет, не думаю, что санкции все снимут. Потому что их столько наворотили — там их больше 30 тысяч, по-моему, уже на сегодняшний день. Вряд ли все они сразу исчезнут. Поэтому сложности останутся", — уточнил он.

При этом глава ТПП РФ подчеркнул, что "наработанные в период пандемии и в условиях санкционного давления механизмы поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности будут лишь укрепляться".