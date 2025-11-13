https://ria.ru/20251113/zapad-2054665704.html
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске - РИА Новости, 13.11.2025
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске
Штурмовой отряд группировки "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске, ведёт зачистку улицы Приоскольной, рассказал командир штурмовой роты... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:03:00+03:00
2025-11-13T09:03:00+03:00
2025-11-13T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске
Штурмовики "Запада" завершают уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске