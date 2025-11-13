Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 13.11.2025 (обновлено: 09:07 13.11.2025)
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске

Штурмовики "Запада" завершают уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд группировки "Запад" завершает уничтожение позиций ВСУ в лесу в Купянске, ведёт зачистку улицы Приоскольной, рассказал командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег".
"Завершаем выполнение задачи по уничтожению позиций ВСУ в лесном массиве между улицей Сеньковской и Приоскольной. Сейчас ведем зачистку самой улицы Приоскольной и наносим огневое поражение по позициям боевиков в лесном массиве, протянувшемся вдоль берега реки Оскол южнее улицы", - сказал "Снег", слова которого приводит Минобороны РФ.
Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
12 ноября, 13:51
 
