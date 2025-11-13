Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zaharova-2054807779.html
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине
Коррупция на Украине - это не просто воровство денег, это инструмент многоголовой кровавой гидры, опутавшей планету и перекачивающей деньги налогоплательщиков в РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:36:00+03:00
2025-11-13T16:36:00+03:00
в мире
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603033953_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_34d55edefee4c8ef3dcf720eff1a8f3b.jpg
https://ria.ru/20251113/merts-2054783989.html
https://ria.ru/20251113/skandal-2054684471.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603033953_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_07ca6581d4575cbed0e5f5706dd7b67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Еврокомиссия
Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине

Захарова назвала коррупцию на Украине инструментом многоголовой кровавой гидры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коррупция на Украине - это не просто воровство денег, это инструмент многоголовой кровавой гидры, опутавшей планету и перекачивающей деньги налогоплательщиков в карманы западных элит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто "коррупцией". Совершенно точное определение - военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит. Зеленский и киевский режим - инструменты; Еврокомиссия, демпартия США, НАТО - механизм; выгодопулучатели - глубинные слои либеральных демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
Вчера, 15:34
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В окружении Трампа обсуждают коррупционный скандал на Украине, пишут СМИ
Вчера, 10:46
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала