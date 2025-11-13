Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ круглосуточно ведут мониторинг обстановки на Запорожской АЭС, радиационный фон там соответствует естественным значениям, а химически и биологически опасные факторы не выявлены, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда"

В четверг отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.

"Подразделения войск РХБЗ выполняют задачи на ядерном объекте на постоянной основе. На станции в готовности к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций находится наш сводный отряд. Помимо основных задач, совместно с представителями МАГАТЭ он осуществляет мониторинг радиационной обстановки на территории станции", - сказал Ртищев

По его словам, специалисты войск РХБЗ проводят отбор и анализ проб почвы и воды как на территории станции, так и на социально значимых объектах города Энергодара

"Мониторинг обстановки производится круглосуточно, по данным мониторинга, радиационный фон соответствует естественным значениям, химически и биологически опасные факторы не выявлены", - отметил Ртищев.