Рейтинг@Mail.ru
Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zaes-2054628722.html
Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ
Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2025
Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ круглосуточно ведут мониторинг обстановки на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:23:00+03:00
2025-11-13T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
энергодар
алексей ртищев
войска рхбз
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_0:110:2996:1795_1920x0_80_0_0_69f259fa66a83505d14aa8780c146669.jpg
https://ria.ru/20251106/zaes-2053155943.html
https://ria.ru/20251113/zaes-2054628395.html
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f8760cf344b41b955fb8e57bd314a45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, энергодар, алексей ртищев, войска рхбз, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Энергодар, Алексей Ртищев, Войска РХБЗ, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Опасных факторов на ЗАЭС не нашли, заявил начальник войск РХБЗ

Ртищев: радиационный фон на ЗАЭС соответствует естественным значениям

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ круглосуточно ведут мониторинг обстановки на Запорожской АЭС, радиационный фон там соответствует естественным значениям, а химически и биологически опасные факторы не выявлены, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
В четверг отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
6 ноября, 11:49
"Подразделения войск РХБЗ выполняют задачи на ядерном объекте на постоянной основе. На станции в готовности к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций находится наш сводный отряд. Помимо основных задач, совместно с представителями МАГАТЭ он осуществляет мониторинг радиационной обстановки на территории станции", - сказал Ртищев.
По его словам, специалисты войск РХБЗ проводят отбор и анализ проб почвы и воды как на территории станции, так и на социально значимых объектах города Энергодара.
"Мониторинг обстановки производится круглосуточно, по данным мониторинга, радиационный фон соответствует естественным значениям, химически и биологически опасные факторы не выявлены", - отметил Ртищев.
Подразделения регулярно проводят тренировки и в полном объёме готовы к немедленному реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций, добавил он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ
00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЭнергодарАлексей РтищевВойска РХБЗЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала