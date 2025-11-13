Рейтинг@Mail.ru
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2025
00:19 13.11.2025
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2025
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ
Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ... РИА Новости, 13.11.2025
Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС, заявил начальник войск РХБЗ

Начальник войск РХБЗ Ртищев заявил, что Киев сознательно создает угрозы для ЗАЭС

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киев сознательно создает угрозы для Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
В четверг отмечается День войск РХБЗ.
"Следует отметить, что со стороны вооружённых сил Украины наблюдается значительный рост количества атак по объектам станции и городу Энергодару. Ведутся систематические целенаправленные атаки по зданию учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз персоналу и критической инфраструктуре станции", - сказал Ртищев.
После удара ВСУ по высоковольтной линии "Днепровская" ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторных установок, напомнил Ртищев. "Такие действия неприемлемы и подлежат, безусловно, международному осуждению", - подчеркнул он.
В минувшую субботу, 8 ноября, восстановлена работа линии энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая была отключена с 7 мая. Работа второй линии - "Днепровской", которая была отключена в результате обстрелов ВСУ на протяжении 30 суток, - была успешно возобновлена 23 октября. Теперь внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь организовано по двум линиям.
