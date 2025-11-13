https://ria.ru/20251113/zabajkale-2054698597.html
Прокуратура проверяет информацию об избиении 14-летнего подростка сверстниками в Забайкалье, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
В Забайкалье проверят информацию об избиении подростка
В Забайкалье проверят информацию об избиении подростка сверстниками
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости.
Прокуратура проверяет информацию об избиении 14-летнего подростка сверстниками в Забайкалье, сообщило в своём Тelegram-канале
надзорное ведомство региона.
В четверг в соцсетях распространилась информация о том, что в Забайкалье подростки избили сверстника.
"Краснокаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившей из оперативных служб информации, а также публикациям... в социальных сетях об избиении 14-летнего подростка в городе Краснокаменск", - говорится в сообщении.
Прокуратура также оценит действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению работы с детьми, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует надзорное ведомство.