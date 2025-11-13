В Забайкалье проверят информацию об избиении подростка

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию об избиении 14-летнего подростка сверстниками в Забайкалье, сообщило в своём Прокуратура проверяет информацию об избиении 14-летнего подростка сверстниками в Забайкалье, сообщило в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.

В четверг в соцсетях распространилась информация о том, что в Забайкалье подростки избили сверстника.

"Краснокаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившей из оперативных служб информации, а также публикациям... в социальных сетях об избиении 14-летнего подростка в городе Краснокаменск", - говорится в сообщении.