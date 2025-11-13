https://ria.ru/20251113/yug-2054720134.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронемашины, сообщили в четверг в РИА Новости, 13.11.2025
