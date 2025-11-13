Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 13.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронемашины, сообщили в четверг в РИА Новости, 13.11.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных и 3 ББМ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
