"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Яндекс" заявил, что "Алиса" в колонках не может слушать разговоры без ведома пользователей - устройства находятся в спящем режиме, пока не уловит активационное слово, рассказали РИА Новости в компании.
"Алиса" в "Яндекс Станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с "Алисой" работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово", - сказали в компании.
Там напомнили, что устройства оснащены кнопкой Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны - они будут обесточены и перестанут работать.
Ранее Роскачество
сообщило РИА Новости, что только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, этот же принцип необходимо применять и к другим устройствам. По словам экспертов, ответственные производители встраивают в устройства аппаратный уровень защиты, который не позволяет произвольно изменять функции прослушивания.