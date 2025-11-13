Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/yandeks-2054834417.html
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей - РИА Новости, 13.11.2025
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей
"Яндекс" заявил, что "Алиса" в колонках не может слушать разговоры без ведома пользователей - устройства находятся в спящем режиме, пока не уловит активационное РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:03:00+03:00
2025-11-13T18:03:00+03:00
яндекс
роскачество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967339839_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_8e2f998a94e59d9981df361f1009118b.jpg
https://ria.ru/20250627/sozdateli-2025705056.html
https://ria.ru/20250828/yandeks-2038113115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967339839_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_e0ff9a0f8fe388a1693ddf5c7aa5bf45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс, роскачество, технологии
Яндекс, Роскачество, Технологии
"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей

«Яндекс» заявил, что «Алиса» не может слушать разговоры без ведома пользователей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУмная колонка "Яндекс. Станция "Мини"
Умная колонка Яндекс. Станция Мини - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Умная колонка "Яндекс. Станция "Мини" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Яндекс" заявил, что "Алиса" в колонках не может слушать разговоры без ведома пользователей - устройства находятся в спящем режиме, пока не уловит активационное слово, рассказали РИА Новости в компании.
"Алиса" в "Яндекс Станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с "Алисой" работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово", - сказали в компании.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Создатели фильма "Алдан" попросили СК проверить "Яндекс"
27 июня, 06:40
Там напомнили, что устройства оснащены кнопкой Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны - они будут обесточены и перестанут работать.
Ранее Роскачество сообщило РИА Новости, что только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, этот же принцип необходимо применять и к другим устройствам. По словам экспертов, ответственные производители встраивают в устройства аппаратный уровень защиты, который не позволяет произвольно изменять функции прослушивания.
Виртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
28 августа, 15:24
 
ЯндексРоскачествоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала