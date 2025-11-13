"Яндекс" заявил, что "Алиса" не слушает разговоры без ведома пользователей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Яндекс" заявил, что "Алиса" в колонках не может слушать разговоры без ведома пользователей - устройства находятся в спящем режиме, пока не уловит активационное слово, рассказали РИА Новости в компании.

"Алиса" в "Яндекс Станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с "Алисой" работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово", - сказали в компании.