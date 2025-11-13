Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 13.11.2025 (обновлено: 17:48 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/yalta-2054826136.html
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 13.11.2025
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки
Задержанной заммэра Ялты Ирине Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:37:00+03:00
2025-11-13T17:48:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054828856_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_9b5213cacc6556e08d77498425e6e7c2.png
https://ria.ru/20251112/kushnarev-2054557084.html
https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054406328.html
ялта
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054828856_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_5e792b81d5d46eba8dd28488f2de6c9d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ялта, республика крым, россия
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Россия
Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки

Заммэра Ялты Беломестнову арестовали по обвинению в получении взятки

© Фото : Администрация города ЯлтаИрина Беломестнова
Ирина Беломестнова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Администрация города Ялта
Ирина Беломестнова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Задержанной заммэра Ялты Ирине Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет об Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев в суде - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области не признал вину в получении взятки
12 ноября, 17:28
"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны - заместителя главы администрации города Ялта – начальника управления капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым, обвиняемой органами предварительного расследования в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Беломестнова заключена под стражу до 10 января 2026 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
12 ноября, 10:39
 
ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала