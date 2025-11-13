Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Задержанной заммэра Ялты Ирине Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранителями проводились оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города. Источник РИА Новости в госструктурах региона сообщил, что речь идет об Ирине Беломестновой, которая курировала вопросы строительства и благоустройства.
"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны - заместителя главы администрации города Ялта – начальника управления капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым, обвиняемой органами предварительного расследования в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Беломестнова заключена под стражу до 10 января 2026 года.
Замгендиректора филармонии Кузбасса обвинили в получении взятки
12 ноября, 10:39