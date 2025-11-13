Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Задержанной заммэра Ялты Ирине Беломестновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда.