В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника

ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Якутске арестовал до 1 января 2026 года студенту, обвиняемому в избиении сокурсника, повлекшем его смерть, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) сообщала, что 18-летний студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс. В СВФУ начались следственные мероприятия.

Якутским городским судом РС (Я) рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для 18-летнего жителя республики, обвиняемого по части 4 статьи 111 УК РФ … суд, учитывая данные о личности обвиняемого, его возраст и другие обстоятельства, избрал... меру пресечения в виде ареста до 01.01.2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что адвокат просил избрать более мягкую меру – домашний арест.

Ранее следствием было установлено, что 1 ноября между студентами возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 10 ноября.