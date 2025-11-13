https://ria.ru/20251113/yakutsk-2054741324.html
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника - РИА Новости, 13.11.2025
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника
Суд в Якутске арестовал до 1 января 2026 года студенту, обвиняемому в избиении сокурсника, повлекшем его смерть, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:41:00+03:00
2025-11-13T13:41:00+03:00
2025-11-13T13:41:00+03:00
происшествия
якутск
россия
северо-восточный федеральный университет
якутский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251113/student-2054701866.html
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, северо-восточный федеральный университет, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Северо-Восточный федеральный университет, Якутский городской суд
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника
Суд в Якутске арестовал обвиняемого в избиении сокурсника студента
ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Якутске арестовал до 1 января 2026 года студенту, обвиняемому в избиении сокурсника, повлекшем его смерть, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) сообщала, что 18-летний студент-первокурсник в Якутске
умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс. В СВФУ
начались следственные мероприятия.
"Якутским городским судом
РС (Я) рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для 18-летнего жителя республики, обвиняемого по части 4 статьи 111 УК РФ
… суд, учитывая данные о личности обвиняемого, его возраст и другие обстоятельства, избрал... меру пресечения в виде ареста до 01.01.2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что адвокат просил избрать более мягкую меру – домашний арест.
Ранее следствием было установлено, что 1 ноября между студентами возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 10 ноября.
Подозреваемый, по данным СУСК России по региону, был задержан, ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.