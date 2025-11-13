Рейтинг@Mail.ru
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/yakutsk-2054741324.html
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника - РИА Новости, 13.11.2025
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника
Суд в Якутске арестовал до 1 января 2026 года студенту, обвиняемому в избиении сокурсника, повлекшем его смерть, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:41:00+03:00
2025-11-13T13:41:00+03:00
происшествия
якутск
россия
северо-восточный федеральный университет
якутский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251113/student-2054701866.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, россия, северо-восточный федеральный университет, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Северо-Восточный федеральный университет, Якутский городской суд
В Якутске суд арестовал студента, обвиняемого в избиение сокурсника

Суд в Якутске арестовал обвиняемого в избиении сокурсника студента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Якутске арестовал до 1 января 2026 года студенту, обвиняемому в избиении сокурсника, повлекшем его смерть, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) сообщала, что 18-летний студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс. В СВФУ начались следственные мероприятия.
"Якутским городским судом РС (Я) рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для 18-летнего жителя республики, обвиняемого по части 4 статьи 111 УК РФ… суд, учитывая данные о личности обвиняемого, его возраст и другие обстоятельства, избрал... меру пресечения в виде ареста до 01.01.2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что адвокат просил избрать более мягкую меру – домашний арест.
Ранее следствием было установлено, что 1 ноября между студентами возник конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 10 ноября.
Подозреваемый, по данным СУСК России по региону, был задержан, ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Подозреваемый в избиении до смерти студента в Якутске во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мать погибшего в Якутске студента обратилась к омбудсмену
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияЯкутскРоссияСеверо-Восточный федеральный университетЯкутский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала