WhatsApp начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) начал активно предлагать россиянам добавить электронную почту в учетную запись в качестве третьего способа для входа и восстановления аккаунта в мессенджере, утверждая, что это снимет риск попасть под блокировку, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, по словам опрошенных пользователей, при входе в мессенджер отображается надпись: "Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход". Далее предлагается перейти в настройки конфиденциальности для добавления почты.
Информация о появлении третьего способа аутентификации в WhatsApp
стала появляться в начала ноября, но сегодня рассылка уведомлений стала массовой. Плюс к ним добавился привлекающий внимания оранжевый значок с восклицательным знаком и пассаж про якобы риск попасть под блокировку.
Сам мессенджер пишет, что добавление адреса электронной почты обеспечивает дополнительный уровень безопасности и гарантирует восстановление учетной записи без подключения к смс или телефонному звонку.
"Если вам когда-нибудь понадобится повторно зарегистрировать свой номер телефона, вы сможете использовать свой подтвержденный адрес электронной почты, чтобы вернуться в свою учетную запись, выполнив действия, описанные в электронном письме, которое мы вам отправим", - говорится в сообщении.
В конце октября Telegram
начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере, подтвердив адрес электронной почты. Раньше в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами - по QR-коду и номеру телефона.