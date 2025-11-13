На Кубани руководство колледжа заподозрили во взяточничестве

В Ейске директор колледжа и ее заместитель обвиняются во взяточничестве

В Ейске директор колледжа и ее заместитель обвиняются во взяточничестве

СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Директор колледжа в Ейске и ее заместитель обвиняются во взяточничестве на сумму 855 тысяч рублей, фигуранты уголовного дела арестованы, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.

"В Ейске директор колледжа и ее заместитель обвиняются во взяточничестве. Следователем Ейского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 58-летней директору одного из учебных заведений и ее заместителю в получении взяток через посредника группой лиц по предварительному сговору с вымогательством в значительном и крупном размерах (6 эпизодов по пунктам "а", "б" части 5 статьи 290 УК РФ , 2 эпизода по пунктам "а", "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении

Следствие считает, что в январе этого года директор колледжа и ее заместитель систематически получали взятки от сотрудников за покровительство по службе. В преступное дело вовлекли бухгалтеров учреждения, которые передавали дополнительные премии сотрудников фигурантам дела, при этом о преступных намерениях соучастников они не имели представления, кроме того, опасались увольнения.

"Таким образом, в период с февраля по октябрь текущего года фигуранты незаконно получили денежные средства в размере 855 тысяч рублей", - добавляет следственное управление.

Сообщается, что оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.