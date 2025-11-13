https://ria.ru/20251113/vzryv-2054823975.html
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
