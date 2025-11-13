https://ria.ru/20251113/vzryv-2054755384.html
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в городе Златополь Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:27:00+03:00
2025-11-13T14:27:00+03:00
2025-11-13T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
харьковская область
украина
харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина
Взрыв прогремел в четверг в городе Златополь Харьковской области