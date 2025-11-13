Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Решение парламента Черногории об участии черногорских военных в механизме НАТО по оказанию помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU) является позорным, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он отметил, что при этом депутатам не угрожали, против них не ввели бы санкции, правящая в Черногории коалиция не распалась бы.