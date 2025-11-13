Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным
15:09 13.11.2025
Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным
Вулин назвал решение Черногории по Украине позорным

Александр Вулин
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Решение парламента Черногории об участии черногорских военных в механизме НАТО по оказанию помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU) является позорным, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в среду большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По последним официальным данным на начало 2024 года, численность вооруженных сил балканской республики составляла 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону – 42,2 миллиона евро.
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вучич предупредил об активной подготовке стран Европы к войне с Россией
12 ноября, 01:19
"Наверняка, некоторые сербы в Черногории делали выбор и похуже, но не могу вспомнить какие… Честь и позор живут вечно", - процитировал бывший замглавы правительства Сербии черногорского митрополита, правителя и поэта Петра II Петровича Негоша.
По словам Вулина, Черногория решила переломить ход украинского конфликта и парламент проголосовал за то, чтобы армия страны стала частью контингента НАТО на Украине.
"Это, вероятно, означает, что они отзовут обоих своих офицеров, которых отправили в контингент KFOR в Косово и Метохии, чтобы внести решающий вклад в борьбу против России. Не удивляет, что прочерногорские партии и местные сербы по необходимости проголосовали за то, чтобы граждане Черногории погибали на Украине, но то, что партия "Новая сербская демократия" (НСД) дала решающие голоса – это причина не для удивления, но для отвращения", - приводит слова Вулина его пресс-служба.
Он отметил, что при этом депутатам не угрожали, против них не ввели бы санкции, правящая в Черногории коалиция не распалась бы.
По мнению Вулина, максимум, что могло бы произойти в случае отказа спикера парламента Черногории Андрии Мандича и его партии НСД поддержать участие в NSATU, это отказ в приглашении на коктейль в какое-то посольство, а в Брюсселе им бы записали один минус.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Александр Вулин: отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним
5 ноября, 10:00
В декабре 2024 года черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ.
Правительство Черногории сообщило в июле того же года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев.
Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО после того, как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вулин назвал единственный способ остановить ущерб от НКО в Сербии
5 ноября, 05:10
 
В миреЧерногорияУкраинаРоссияАлександр ВулинПетр II (царь)Андрия МандичНАТО
 
 
