Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что сотрудники украинских военкоматов работают по полгода без выходных и отпусков, вызвали гнев и насмешки у населения Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне продолжающегося роста недовольства населения Украины деятельностью ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) медийщики ВСУ выпустили абсолютно нелепый "антикриз". Оказывается, "людоловы" по полгода в поте лица шерстят улицы украинских городов в поисках "пушечного мяса", забыв про выходные и отпуска", - сказал собеседник агентства.
Укомплектованность военкоматов на Украине, по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, составляет ниже 40% от необходимого, из-за чего на сотрудников ложится двойная нагрузка. От такой тяжелой работы и нервного напряжения некоторые из них даже совершают суицид, отметила она.
"По мнению пресс-службы ТЦК, такие посты должны пробудить в гражданах сострадание к тем, от кого они круглые сутки прячутся и с кем ежедневно происходят потасовки. Ожидаемо, такие заявления вызвали только гнев и насмешки", - отметил представитель силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.