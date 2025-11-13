МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что сотрудники украинских военкоматов работают по полгода без выходных и отпусков, вызвали гнев и насмешки у населения Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На фоне продолжающегося роста недовольства населения Украины деятельностью ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) медийщики ВСУ выпустили абсолютно нелепый "антикриз". Оказывается, "людоловы" по полгода в поте лица шерстят улицы украинских городов в поисках "пушечного мяса", забыв про выходные и отпуска", - сказал собеседник агентства.

Укомплектованность военкоматов на Украине, по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, составляет ниже 40% от необходимого, из-за чего на сотрудников ложится двойная нагрузка. От такой тяжелой работы и нервного напряжения некоторые из них даже совершают суицид, отметила она.

"По мнению пресс-службы ТЦК, такие посты должны пробудить в гражданах сострадание к тем, от кого они круглые сутки прячутся и с кем ежедневно происходят потасовки. Ожидаемо, такие заявления вызвали только гнев и насмешки", - отметил представитель силовых структур.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.