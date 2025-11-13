Рейтинг@Mail.ru
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 13.11.2025
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах - РИА Новости, 13.11.2025
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах
Заявления о том, что сотрудники украинских военкоматов работают по полгода без выходных и отпусков, вызвали гнев и насмешки у населения Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
2025
Новости
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинцев разозлили заявления об отсутствии выходных в военкоматах

Заявления украинских военкомов об отсутствии выходных вызвали гнев у населения

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления о том, что сотрудники украинских военкоматов работают по полгода без выходных и отпусков, вызвали гнев и насмешки у населения Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне продолжающегося роста недовольства населения Украины деятельностью ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) медийщики ВСУ выпустили абсолютно нелепый "антикриз". Оказывается, "людоловы" по полгода в поте лица шерстят улицы украинских городов в поисках "пушечного мяса", забыв про выходные и отпуска", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие
Командиры ВСУ пожаловались на военкоматы, мобилизующие больных и бездомных
5 ноября, 08:26
Укомплектованность военкоматов на Украине, по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, составляет ниже 40% от необходимого, из-за чего на сотрудников ложится двойная нагрузка. От такой тяжелой работы и нервного напряжения некоторые из них даже совершают суицид, отметила она.
"По мнению пресс-службы ТЦК, такие посты должны пробудить в гражданах сострадание к тем, от кого они круглые сутки прячутся и с кем ежедневно происходят потасовки. Ожидаемо, такие заявления вызвали только гнев и насмешки", - отметил представитель силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаг Украины
В украинских военкоматах забивают до смерти призывников, заявили в Раде
22 июля, 19:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
