В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 13.11.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары дронами по десяти населенным пунктам региона, один мирный житель пострадал при атаке на автомобиль в Белгородском районе.
"ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам нашей области. Ранен один мирный житель. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. В Октябрьской больнице ему диагностированы баротравма, ожоги грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица. После оказания необходимой помощи бригада скорой доставит пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка из-за удара беспилотника поврежден автомобиль, а в селе Зиборовка атакой беспилотника выбито окно и повреждены кровля частного дома. Валуйский округ также подвергся атакам БПЛА: в селе Посохово повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль, в хуторе Леоновка - частный дом и надворная постройка, село Долгое дважды было атаковано, посечен ангар.
В селе Красный Октябрь Белгородского округа, как отметил глава области, детонация дрона выбила окно частного дома. В Грайворонском округе в городе Грайворон FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в селе Доброе от удара дрона посечен грузовой автомобиль. В селе Зозули Борисовского округа от детонации FPV-дрона в частном доме посечена кровля.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В белгородском поселке Уразово при атаке украинских дронов поврежден храм
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
