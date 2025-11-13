В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары дронами по десяти населенным пунктам региона, один мирный житель пострадал при атаке на автомобиль в Белгородском районе.
"ВСУ нанесли удары по десяти населенным пунктам нашей области. Ранен один мирный житель. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. В Октябрьской больнице ему диагностированы баротравма, ожоги грудной клетки, а также множественные осколочные ранения лица. После оказания необходимой помощи бригада скорой доставит пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка из-за удара беспилотника поврежден автомобиль, а в селе Зиборовка атакой беспилотника выбито окно и повреждены кровля частного дома. Валуйский округ также подвергся атакам БПЛА: в селе Посохово повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль, в хуторе Леоновка - частный дом и надворная постройка, село Долгое дважды было атаковано, посечен ангар.
В селе Красный Октябрь Белгородского округа, как отметил глава области, детонация дрона выбила окно частного дома. В Грайворонском округе в городе Грайворон FPV-дрон повредил кровлю социального объекта, а в селе Доброе от удара дрона посечен грузовой автомобиль. В селе Зозули Борисовского округа от детонации FPV-дрона в частном доме посечена кровля.