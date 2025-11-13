В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары дронами по десяти населенным пунктам региона, один мирный житель пострадал при атаке на автомобиль в Белгородском районе.

По данным губернатора, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка из-за удара беспилотника поврежден автомобиль, а в селе Зиборовка атакой беспилотника выбито окно и повреждены кровля частного дома. Валуйский округ также подвергся атакам БПЛА: в селе Посохово повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль, в хуторе Леоновка - частный дом и надворная постройка, село Долгое дважды было атаковано, посечен ангар.