ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики

Командование подразделения 63-й бригады ВСУ угрожает оставить без еды своих военнослужащих на позициях под Красным Лиманом в ДНР за нежелание выполнять приказы, РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Командование подразделения 63-й бригады ВСУ угрожает оставить без еды своих военнослужащих на позициях под Красным Лиманом в ДНР за нежелание выполнять приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Согласно радиоперехватам, под Красным Лиманом ВСУ не подвозят продукты бойцам и отправляют их в один конец. Один из командиров 63-й бригады сыпал в эфире подчиненным угрозами: "Никто вам не даст оттуда выйти". Это очередной пример "мотивации" от командиров данной бригады", - рассказал собеседник агентства.
Переговоры двух украинских военных оказались в распоряжении РИА Новости. Подчиненный докладывает командиру с позывным "Кум", что он и несколько бойцов отказываются идти на позиции.
"Вы там никому не нужны, если вы работать не будете. Кормить-поить вас тоже никто не будет. Выйти – вы не выйдете. Ты знаешь, я не шучу. Я ни нервничать, ни кричать не буду. Вы бесполезные и неспособные ни на что", - ответил "Кум" подчиненному.