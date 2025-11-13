ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Командование подразделения 63-й бригады ВСУ угрожает оставить без еды своих военнослужащих на позициях под Красным Лиманом в ДНР за нежелание выполнять приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Согласно радиоперехватам, под Красным Лиманом ВСУ не подвозят продукты бойцам и отправляют их в один конец. Один из командиров 63-й бригады сыпал в эфире подчиненным угрозами: "Никто вам не даст оттуда выйти". Это очередной пример "мотивации" от командиров данной бригады", - рассказал собеседник агентства.

Переговоры двух украинских военных оказались в распоряжении РИА Новости. Подчиненный докладывает командиру с позывным "Кум", что он и несколько бойцов отказываются идти на позиции.