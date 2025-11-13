Рейтинг@Mail.ru
ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 13.11.2025
ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики
ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики
Командование подразделения 63-й бригады ВСУ угрожает оставить без еды своих военнослужащих на позициях под Красным Лиманом в ДНР за нежелание выполнять приказы, РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ угрожают оставить своих бойцов без еды, сообщили силовики

ВСУ угрожают оставить без еды бойцов за отказ идти на позиции у Красного Лимана

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Командование подразделения 63-й бригады ВСУ угрожает оставить без еды своих военнослужащих на позициях под Красным Лиманом в ДНР за нежелание выполнять приказы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Согласно радиоперехватам, под Красным Лиманом ВСУ не подвозят продукты бойцам и отправляют их в один конец. Один из командиров 63-й бригады сыпал в эфире подчиненным угрозами: "Никто вам не даст оттуда выйти". Это очередной пример "мотивации" от командиров данной бригады", - рассказал собеседник агентства.
Переговоры двух украинских военных оказались в распоряжении РИА Новости. Подчиненный докладывает командиру с позывным "Кум", что он и несколько бойцов отказываются идти на позиции.
"Вы там никому не нужны, если вы работать не будете. Кормить-поить вас тоже никто не будет. Выйти – вы не выйдете. Ты знаешь, я не шучу. Я ни нервничать, ни кричать не буду. Вы бесполезные и неспособные ни на что", - ответил "Кум" подчиненному.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ рассказал о голоде
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала