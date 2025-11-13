Рейтинг@Mail.ru
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vsu-2054774419.html
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет - РИА Новости, 13.11.2025
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет
Одному их трех убитых ВСУ в Купянском районе с помощью дронов было почти 90 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:11:00+03:00
2025-11-13T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054650170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет

Ганчев: одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Одному их трех убитых ВСУ в Купянском районе с помощью дронов было почти 90 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
ВСУ убили мирного жителя, пытавшегося выйти из Купянска, беспилотник атаковал крестившегося мужчину на дороге, соответствующее видео ранее оказалось в распоряжении РИА Новости. До этого агентство показало кадры того, как ВСУ с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском.
"Сотрудниками нашего силового ведомства уже установлены личности погибших людей. Одному из них было уже почти 90 лет. Это говорит о том, что украинские бандформирования наносят удары, понимая, что это мирные жители. Я считаю, что это акт терроризма, который также зафиксирован уже нашим силовым ведомством", - сказал Ганчев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
Вчера, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала