Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет - РИА Новости, 13.11.2025
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет
Одному их трех убитых ВСУ в Купянском районе с помощью дронов было почти 90 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:11:00+03:00
2025-11-13T15:11:00+03:00
2025-11-13T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
Одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет
Ганчев: одному из убитых дроном ВСУ жителей Купянского района было почти 90 лет