Рейтинг@Mail.ru
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vsu-2054773785.html
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк
Ежесуточные потери ВСУ на харьковском направлении составляют от 110 до 230 человек, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:10:00+03:00
2025-11-13T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_936c0a7b92f2b01f5e1db934577bc734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк

Лисняк: ВСУ теряют от 110 до 230 военных в сутки на Харьковском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ежесуточные потери ВСУ на харьковском направлении составляют от 110 до 230 человек, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Согласно оперативным данным, ВСУ несут значительные ежедневные потери в живой силе: от 110 до 230 человек в сутки", - сказал Лисняк.
Он добавил, что противник вынужден бросать в бой последние резервы, чтобы стабилизировать фронт, но это не приносит успеха.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала