ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ежесуточные потери ВСУ на харьковском направлении составляют от 110 до 230 человек, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Он добавил, что противник вынужден бросать в бой последние резервы, чтобы стабилизировать фронт, но это не приносит успеха.