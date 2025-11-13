Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области

Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области

При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов

КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Окна, крыши и фасады шести частных домов повреждены в результате атаки ВСУ по курскому Льгову, также произошел прилет по складу сахарного комбината, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Уточнённая информация по удару во Льгове. В результате атаки повреждено шесть частных домов: пострадали окна, крыши, фасады. Взрывной волной повредило два автомобиля", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале

Он добавил, что также произошел прилет по складу сахарного комбината.