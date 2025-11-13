https://ria.ru/20251113/vsu-2054772052.html
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов
2025-11-13
2025-11-13T15:05:00+03:00
2025-11-13T15:07:00+03:00
происшествия
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
льгов
КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Окна, крыши и фасады шести частных домов повреждены в результате атаки ВСУ по курскому Льгову, также произошел прилет по складу сахарного комбината, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн
сообщал, что ВСУ
нанесли удар по городу Льгову
в Курской области
, в результате был поврежден жилой дом, на месте работают оперативные службы.
"Уточнённая информация по удару во Льгове. В результате атаки повреждено шесть частных домов: пострадали окна, крыши, фасады. Взрывной волной повредило два автомобиля", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что также произошел прилет по складу сахарного комбината.
"К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы. Обязательно поможем собственникам пострадавшего жилья с восстановлением", - сообщил глава региона.