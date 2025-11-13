Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 13.11.2025 (обновлено: 15:07 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/vsu-2054772052.html
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов - РИА Новости, 13.11.2025
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов
Окна, крыши и фасады шести частных домов повреждены в результате атаки ВСУ по курскому Льгову, также произошел прилет по складу сахарного комбината, сообщил... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:05:00+03:00
2025-11-13T15:07:00+03:00
происшествия
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018585018_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_ae371557a8676e5c3d099ffb7f39ea34.jpg
https://ria.ru/20251113/bpl-2054723269.html
курская область
льгов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018585018_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_4a0e7855d8d727fc129463129b9fec08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Льгов пострадали шесть частных домов

Хинштейн: при ударе ВСУ по Льгову пострадали шесть частных домов

© Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ по Льгову Курской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 13 ноя - РИА Новости. Окна, крыши и фасады шести частных домов повреждены в результате атаки ВСУ по курскому Льгову, также произошел прилет по складу сахарного комбината, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ нанесли удар по городу Льгову в Курской области, в результате был поврежден жилой дом, на месте работают оперативные службы.
"Уточнённая информация по удару во Льгове. В результате атаки повреждено шесть частных домов: пострадали окна, крыши, фасады. Взрывной волной повредило два автомобиля", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также произошел прилет по складу сахарного комбината.
"К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы. Обязательно поможем собственникам пострадавшего жилья с восстановлением", - сообщил глава региона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
Вчера, 12:49
 
ПроисшествияКурская областьЛьговАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала