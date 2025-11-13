https://ria.ru/20251113/vsu-2054771202.html
Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев
Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев - РИА Новости, 13.11.2025
Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские командиры уничтожают своих же солдат, пытающихся сдаться в плен, а... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
харьковская область
харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев
Ганчев: командиры ВСУ уничтожают своих солдат при попытке сдаться в плен
МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские командиры уничтожают своих же солдат, пытающихся сдаться в плен, а также убивают мирное население, чтобы не допустить распространения информации о преступлениях киевского режима.
"Как только украинские так называемые командиры видят, у них есть технические средства, возможность увидеть, что их солдаты стараются сдаться в плен, конечно же, они сразу, как мы неоднократно говорим, предпринимают все усилия. То ли при помощи БПЛА, то ли сбросами, то ли просто артударом уничтожить это подразделение, чтобы ни в коем случае они не могли сдаться в российский плен. В принципе, то же самое касательно и мирного населения... Они просто не могут допустить, что эти люди придут и будут рассказывать о преступлениях киевского режима", - сказал Ганчев
журналистам.
В то же время он отметил, что российские военнослужащие оказывают поддержку тем украинским бойцам, которые решают сдаться. По его словам, российские подразделения при возможности выходят на связь, указывают маршруты, используя БПЛА, а также оказывают медицинскую помощь.
"Наши ребята оказывают всю эту поддержку, и потом сами же чуть ли не на себе выносят их с этих окопов, которые вчера еще были украинскими, а сегодня стали нашими. Поэтому эти случаи, они постоянные", - отметил глава администрации.