Командиры ВСУ уничтожают своих же солдат, заявил Ганчев

МОСКВА,13 ноя – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские командиры уничтожают своих же солдат, пытающихся сдаться в плен, а также убивают мирное население, чтобы не допустить распространения информации о преступлениях киевского режима.

"Как только украинские так называемые командиры видят, у них есть технические средства, возможность увидеть, что их солдаты стараются сдаться в плен, конечно же, они сразу, как мы неоднократно говорим, предпринимают все усилия. То ли при помощи БПЛА, то ли сбросами, то ли просто артударом уничтожить это подразделение, чтобы ни в коем случае они не могли сдаться в российский плен. В принципе, то же самое касательно и мирного населения... Они просто не могут допустить, что эти люди придут и будут рассказывать о преступлениях киевского режима", - сказал Ганчев журналистам.

В то же время он отметил, что российские военнослужащие оказывают поддержку тем украинским бойцам, которые решают сдаться. По его словам, российские подразделения при возможности выходят на связь, указывают маршруты, используя БПЛА, а также оказывают медицинскую помощь.