ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.11.2025 (обновлено: 15:09 13.11.2025)
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Украинские дроны атаковали Льгов в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:19:00+03:00
2025-11-13T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
льгов
курская область
льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

Последствия удара ВСУ по Льгову в Курской области
Последствия удара ВСУ по Льгову в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия удара ВСУ по Льгову в Курской области
КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские дроны атаковали Льгов в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли удар по Льгову. Вражеский беспилотник атаковал жилой дом на улице Пржевальского. Еще один БПЛА сбили над сахарным заводом", — уточнил он.
Хинштейн уточнил, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы, также туда выехал глава города.
Позднее губернатор сообщил, что при атаке повреждения получили окна, крыши и фасады шести частных домов. Кроме того, взрывной волной повредило две машины. Еще один дрон ударил по складу сахарного комбината.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе обвинили Украину в атаке на страны НАТО
Вчера, 07:47
 
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
