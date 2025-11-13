ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

Хинштейн уточнил, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы, также туда выехал глава города.

Позднее губернатор сообщил, что при атаке повреждения получили окна, крыши и фасады шести частных домов. Кроме того, взрывной волной повредило две машины. Еще один дрон ударил по складу сахарного комбината.