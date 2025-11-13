https://ria.ru/20251113/vsu-2054750682.html
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Украинские дроны атаковали Льгов в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:19:00+03:00
2025-11-13T14:19:00+03:00
2025-11-13T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054764143_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_d3e233e7464149fcd762b1833bc14b3c.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054658290.html
льгов
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054764143_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa77580d819eae36574a1143d8209fad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
льгов, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Хинштейн: ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области