ВСУ потеряли до 510 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 510 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские формирования за сутки потеряли до 510 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
