Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 13.11.2025
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части - РИА Новости, 13.11.2025
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске, рассказал, что не хотел служить и два раза самовольно покидал часть. РИА Новости, 13.11.2025
красноармейск
2025
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части

Пленный Сергеевский не хотел служить в ВСУ и дважды самовольно покидал часть

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске, рассказал, что не хотел служить и два раза самовольно покидал часть.
«
"Срочку я не служил, я непригоден в мирное время. В 2022-м, когда я пошел в военкомат, я просто не знал, что мне дальше по ситуации делать. Меня забрали в армию. Так бы я, может, и до сих пор в армии не был. У меня два самовольных оставления части. Не возвращался. Я не хотел служить", - сказал Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В первый раз военнослужащий не вернулся из госпиталя. Он попал туда с "перебитыми" рукой и ногой и осколочными ранениями. Будущий пленный по телефону пожаловался командованию своей части, что не может ходить и сжимать руку, но те сказали ему возвращаться на службу, где "всё будет нормально". Сергеевский признался, что не поверил в это и не вернулся в часть.
"Второй раз меня уже потом привезли на роту резерва. Я был на кухне. Пустили домой на три дня. Я поехал домой и не вернулся. То есть я даже в тылу не хотел служить. Там всегда страшно, очень страшно. Вот такое там всегда настроение. Там другого настроения нет. Много раненых, много погибших", - рассказал пленный.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
12 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
