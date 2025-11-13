https://ria.ru/20251113/vsu-2054667307.html
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части - РИА Новости, 13.11.2025
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске, рассказал, что не хотел служить и два раза самовольно покидал часть. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:10:00+03:00
2025-11-13T09:10:00+03:00
2025-11-13T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251112/problema-2054277794.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части
Пленный Сергеевский не хотел служить в ВСУ и дважды самовольно покидал часть
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске, рассказал, что не хотел служить и два раза самовольно покидал часть.
«
"Срочку я не служил, я непригоден в мирное время. В 2022-м, когда я пошел в военкомат, я просто не знал, что мне дальше по ситуации делать. Меня забрали в армию. Так бы я, может, и до сих пор в армии не был. У меня два самовольных оставления части. Не возвращался. Я не хотел служить", - сказал Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В первый раз военнослужащий не вернулся из госпиталя. Он попал туда с "перебитыми" рукой и ногой и осколочными ранениями. Будущий пленный по телефону пожаловался командованию своей части, что не может ходить и сжимать руку, но те сказали ему возвращаться на службу, где "всё будет нормально". Сергеевский признался, что не поверил в это и не вернулся в часть.
"Второй раз меня уже потом привезли на роту резерва. Я был на кухне. Пустили домой на три дня. Я поехал домой и не вернулся. То есть я даже в тылу не хотел служить. Там всегда страшно, очень страшно. Вот такое там всегда настроение. Там другого настроения нет. Много раненых, много погибших", - рассказал пленный.