Сдавшийся в плен украинский пленный рассказал, как дважды сбегал из части

«

"Срочку я не служил, я непригоден в мирное время. В 2022-м, когда я пошел в военкомат, я просто не знал, что мне дальше по ситуации делать. Меня забрали в армию. Так бы я, может, и до сих пор в армии не был. У меня два самовольных оставления части. Не возвращался. Я не хотел служить", - сказал Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.