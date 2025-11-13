https://ria.ru/20251113/vsu-2054666229.html
ВС России зачищают от боевиков ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол
ВС России зачищают от боевиков ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол - РИА Новости, 13.11.2025
ВС России зачищают от боевиков ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол, сообщил командир роты этого... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:03:00+03:00
2025-11-13T09:03:00+03:00
2025-11-13T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91cf11c700cfb1fb1931547ecea92f28.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4ae594232185cd9f7bcdb13ac5e556a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВС России зачищают от боевиков ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол
Штурмовой отряд "Запада" зачищает от ВСУ западную часть Купянска у реки Оскол