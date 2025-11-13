https://ria.ru/20251113/vsu-2054653311.html
ВСУ отступают в районе Волчанска
ВСУ отступают в районе Волчанска - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ отступают в районе Волчанска
Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ отступают в районе Волчанска
