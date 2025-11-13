https://ria.ru/20251113/vsu--2054666476.html
ВС России атакуют позиции ВСУ в лесном массиве вдоль реки Оскол в Купянске
ВС России атакуют позиции ВСУ в лесном массиве вдоль реки Оскол в Купянске
Российские бойцы уничтожают украинских боевиков, расположившихся в лесном массиве вдоль реки Оскол в Купянске, сообщает командир штурмовой роты штурмовой отряда РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
