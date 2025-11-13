https://ria.ru/20251113/vs-2054717482.html
ВС России уничтожили более 229 боевиков ВСУ на красноармейском направлении
ВС РФ уничтожили более 229 украинских боевиков на красноармейском направлении за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
